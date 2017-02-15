Президентская гонка во Франции, кибератаки из Украины и СМИ РФ

РИА Новости Украина

Представитель кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона Бенжамин Гриво обвинил агентство Sputnik и телеканал RT в кампании по его дискредитации, при этом заявив, что половина кибератак на серверы штаба Макрона исходит из Украины, передает агентство Франс Пресс. Каких-либо доказательств Гриво не привел.

В понедельник 13 февраля другой соратник Макрона Ришар Ферран выступил с обвинениями в адрес Sputnik и RT, заявив об их влиянии на "демократическую жизнь" Франции. Sputnik и RT отвергли обвинения, назвав утверждения Феррана ложными и бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсурдными" и не исключил, что речь идет о попытках очернить эти СМИ. Ранее он заявлял, что Россия не вмешивается в выборные процессы в других странах.

"Кремль выбрал своих кандидатов, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, по очень простой причине: они не хотят сильной Европы, они хотят слабую Европу и поэтому… они продвигают этих двух кандидатов в государственных СМИ", — приводит агентство заявление Гриво, которое он сделал в эфире телеканала iTELE.

По словам представителя Макрона, Sputnik и RT являются "двумя сайтами, которые на 100% финансируются Кремлем и которые, объективно, проводят кампанию по дискредитации кандидатуры Эммануэля Макрона". Однако Гриво не привел каких-то конкретных доказательств своим словам.

Читайте также: Информационная война: факты приравняли к "российской пропаганде"

Команда Макрона, как передает французское агентство, заявила также о примерно 4 тысячах атак на свои серверы за последний месяц. Так, во вторник утром очередная хакерская атака парализовала серверы примерно на десять минут. "Половина атак, а их происходит примерно несколько сотен в день, исходят из Украины", — приводит агентство слова Гриво. При этом, по его словам, хорошо известно об "ответственных за кибератаки, находящихся в РФ".

"Я приветствую то, что Кремль хочет сохранить свою нейтральную позицию в выборах. Пускай он передаст сообщение российским СМИ, чтобы они не передавали ложные слухи", — заявил Франс Пресс сам Макрон.

Кроме того, во вторник Ферран опубликовал в газете Monde колонку "Не дадим России дестабилизировать президентские выборы во Франции", в которой повторил свои обвинения в адрес Sputnik и RT.

Информационное агентство Sputnik и телеканал RT отвергли обвинения со стороны Феррана, назвав его утверждения ложными и бездоказательными. В агентстве Sputnik назвали слова Феррана "не более чем попыткой управлять общественным мнением". В сообщении агентства отмечается, что "Sputnik всегда показывает реальную картину событий. Это может быть неудобно для некоторых, но это факты, не замечать которые — значит нарушить базовые принципы свободы слова".

RT также категорически отверг любые заявления, что телеканал в том или ином виде замешан в распространении "фейковых новостей", "как в целом, так и в отношении Эммануэля Макрона и предстоящих выборов во Франции". В RT возмущены, что "подобные безосновательные обвинения выдвигаются практически каждый день". В сообщении говорится также, что "вызывает удивление и разочарование тот факт, что именно в борьбе с "фейковыми новостями" стандартами журналистики так легко поступаются всякий раз, когда речь заходит об RT".

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Читайте также: Доктрина информбезопасности от СНБО. Мнение эксперта

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать в Европе. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше половины голосовавших.