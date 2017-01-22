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    Песков: иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на банки РФ

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (268)

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    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на российские банки и на официальные веб-сайты.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на российские банки и правительственные сайты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Би-би-си".

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    "У нас также есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на наши банки и на наши официальные веб-сайты", — заявил Песков.

    Ранее сообщалось, что Сбербанк РФ, в частности, зафиксировал и отразил 78 мощных кибератак в 2016 году.

    Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России".

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