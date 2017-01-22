Песков: иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на банки РФ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на российские банки и правительственные сайты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Би-би-си".

Читайте также: Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?

"У нас также есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на наши банки и на наши официальные веб-сайты", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Сбербанк РФ, в частности, зафиксировал и отразил 78 мощных кибератак в 2016 году.

Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России".