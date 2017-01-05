Доктрина информбезопасности от СНБО. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Мининформполитики. Документ определяет национальные интересы в информационной сфере.

В частности в документе говорится, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры для информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий.

Что представляет собой доктрина информационной безопасности и как отразится на Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давыдюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому лише зараз Україна ухвалює програму інформаційної безпеки?

— Краще пізно, ніж ніколи. І те, що зараз її прийняли, це все ж таки показник того, що з цим питанням працюють і на майбутнє є певні технічно-інформаційні і медійні напрацювання. Тому, я думаю, що це все ж таки позитивний сигнал.

Як би ви оцінили саму доктрину?

— Взагалі, добре що цей документ є. Це говорить про те, що ми вириваємося з оцих колонізаторських обіймів РФ. По суті, це йде відрив від СРСР і це вже остаточно. Тобто це зміна еліт, зміна інформаційного простору, це зміна стратегій, військових стратегій. Щодо самого документу: так, він комплексний, чи він міг би бути краще? Міг би бути краще. Тим не менше, я думаю, що в житті і за фактом він буде доповнюватися, дописуватися, вже реальними проектами, реальними справами, і найголовніше це все ж таки люди, тобто сам спектр виконання. Тому я думаю, добре що він прийнятий, єдине що дійсно він міг би бути зроблений раніше. Коли раніше? В 1991-му році.

Як щодо самого документу? По-перше, там немає ні слова про створення органу, який би централізовано займався питаннями кібербезпеки, інформаційної безпеки. По-друге, про фінансування ні слова. Що ви думаєте?

— Це стратегія інформаційної безпеки. Це не проект бюджету, це не бюджет окремого проекту. Це стратегія і задаються стратегічні цілі. Щодо тактичного, потрібно вносити зміни не в стратегії, а зміни до бюджету, в рахунку фінансування Мінстець чи фінансування інших організацій, де Україна може посилити свої інформаційні ресурси, або свої кіберресурси, щодо його захисту. В той же час ми бачимо, що США, які на це виділяють мільярди, тим не менше, все рівно отримують удари по своїм виборчим системам. Тому це питання ще самих організацій, які мають певні інформаційні ресурси. Якщо взяти окремо, це сайт НБУ чи сайт іншої держкомпанії, це і питання самого управління, яке цим займається.

Скільки грошей на інформаційну безпеку виділяють Росія та США?

— Якщо брати РФ, то точної цифри у нас нема. Тому що основні гроші, які витрачаються, дуже часто вони йдуть не по бюджету, а це такі сірі статті витрат. Ми знаємо, наприклад, що в Ольгіно сидить ціла армія ботів, головним завданням яких є дискредитація України в інтернеті. Зрозуміло, що в офіційному бюджеті РФ ніяк не проходить. Але в той же час є олігархи, які сидять на державних потоках, які отримують дуже цікаві тендери тільки заради того, щоби фінансувати такого ж типу проекти. Тому це одна сторона медалі.

Щодо США, зрозуміло, що там цифри на порядок інші. І за рахунок розмірів держави, і за рахунок політичних міжнародних амбіцій, і за рахунок інтернетизації самої країни. Тому до США нам рівнятися зарано. Але мені здається, нам треба рівнятися на Естонію, яка сьогодні при своїх маленьких розмірах і малій кількості населення демонструє просто шалені темпи розвитку і інтернетизації країни. На Польщу, яка теж сьогодні дуже багато ресурсів вкладає в свої кадри, коли вони виховують в свої політехніках молодих спеціалістів, які сьогодні стають основою їх кібербезпеки. Тому нам можна сьогодні рівнятися на Естонію, Польщу, дивитися на ті речі, що вони роблять. Хоча Україна теж повинна свідомо і тверезо використати свій ІТ-потенціал. Ми в топі ІТ-націй, які сьогодні світ постачають кадрами, тому для України цей кадровий потенціал не буде проблемою, найголовніше правильно цим скористатися.

Ми бачимо не розвиток, навпаки, закриття телеканалу Ukraine Today, створено телеканали державні, які мовлять на інші країни, але назвати їх успішними поки не можемо… А яким чином донести думку міжнародній спільноті?

— Мені здається, тут все ж таки важливо, чи був канал цікавим, чи його дивилися. Якщо канал не мав повноцінної аудиторії за кордоном, якщо він не виходив хоча б на 4-5 мовах, якщо він не створював повноцінний, якісний продукт, то мені здається, чи варто його утримувати, особливо шляхом платників податків. По-друге, я не вірю, що державні медіа будуть займатися, наприклад, інформаційною безпекою в світі. Мені здається, вони будуть займатися інформаційним супроводженням діяльності влади, її відбілюванням тощо. Все ж таки більш важливо задати тон демократичності, справедливості. Друге, чому нема англомовної версії? Це нормально, мені здається, і набагато дешевше та ефективніше, ніж створювати власні повні інформаційні канали. Тому те, що він закривається, я не бачу в цьому проблеми.

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В цій інформаційній війні яке місце ви відвели би маніпуляції?

— Маніпуляція зазвичай — це не наша зброя, а РФ. Тому єдине, що нам треба, це навчитися ним протистояти.

Ранее корреспондент запорожского сайта новостей "Вільно-NEWS" Дмитрий Суров в эфире Голоса Столицы сообщил: на брифинге по поводу своей отставки уже экс-глава Национальной полиции в Запорожской области Виктор Ольховский раскритиковал ликвидацию ГАИ.

А заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич в эфире радиостанции заявил, что для создания дорожно-патрульной полиции будет объявлен донабор в ряды правоохранителей.