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    В мире

    Глава разведки Нидерландов обвинил РФ в кибератаках против правительства

    (обновлено: )4001
    Директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов пояснил, что речь идет о попытках взлома во второй половине 2016 года. По его словам, возросшее число кибератак через интернет осуществлялось из России, Китая и Ирана.
    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Pieter Edelman

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоли (Rob Bertholee) обвинил Россию в причастности к кибератакам против правительства страны, сообщает Блумберг.

    Как пишет агентство, голландские спецслужбы зафиксировали сотни кибератак на сайты правительства Нидерландов и компаний за полгода.

    "Россия пытается получить секретные правительственные документы путем кибервзлома", — говорится в сообщении Блумберг со ссылкой на Бертоле.

    Директор спецслужбы пояснил, что речь идет о попытках взлома во второй половине 2016 года. По его словам, возросшее число кибератак через интернет осуществлялось из России, Китая и Ирана.

    Телеканал RTL со ссылкой на министра внутренних дел Нидерландов Рональда Пластерка 1 февраля сообщил, что существует вероятность хакерских атак во время предстоящих национальных выборов, и есть признаки того, что некоторые стороны, "например, русские", могут быть заинтересованы избирательном процессе Нидерландов. В связи с этим принято решение вести подсчет бюллетеней вручную.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. Он назвал подобные заявления "нелепыми инсинуациями".

    В декабре 2016 года на сайте ФСБ появилась информация о том, что иностранные спецслужбы готовили масштабные кибератаки с целью дестабилизации финансовой системы РФ. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

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