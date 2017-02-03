Глава разведки Нидерландов обвинил РФ в кибератаках против правительства

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоли (Rob Bertholee) обвинил Россию в причастности к кибератакам против правительства страны, сообщает Блумберг.

Как пишет агентство, голландские спецслужбы зафиксировали сотни кибератак на сайты правительства Нидерландов и компаний за полгода.

"Россия пытается получить секретные правительственные документы путем кибервзлома", — говорится в сообщении Блумберг со ссылкой на Бертоле.

Директор спецслужбы пояснил, что речь идет о попытках взлома во второй половине 2016 года. По его словам, возросшее число кибератак через интернет осуществлялось из России, Китая и Ирана.

Телеканал RTL со ссылкой на министра внутренних дел Нидерландов Рональда Пластерка 1 февраля сообщил, что существует вероятность хакерских атак во время предстоящих национальных выборов, и есть признаки того, что некоторые стороны, "например, русские", могут быть заинтересованы избирательном процессе Нидерландов. В связи с этим принято решение вести подсчет бюллетеней вручную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. Он назвал подобные заявления "нелепыми инсинуациями".

В декабре 2016 года на сайте ФСБ появилась информация о том, что иностранные спецслужбы готовили масштабные кибератаки с целью дестабилизации финансовой системы РФ. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.