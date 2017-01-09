Ассанж: доклад спецслужб США по кибератакам преследует политические цели

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США по кибератакам пресс-релизом, преследующим политические цели.

"Доклад, который был опубликован в пятницу, главным автором которого является ЦРУ и его нынешний глава Джон Бреннан, не является докладом разведки. У него нет структуры доклада разведки, у него нет структуры ежедневного президентского брифинга. Это, честно говоря, ставит в неловкую ситуацию репутацию американских спецслужб, которые выдают что-то, что претендует быть докладом, подобного рода. Это пресс-релиз. Очевидно, что он сделан для создания политического эффекта", — заявил Ассанж в ходе аудио-конференции, транслирующейся сайтом WikiLeaks.

"Мы были очень взволнованы по поводу (публикации — ред.) этого доклада. Потому что ФБР, ЦРУ, АНБ и управление директора Национальной безопасности США пришли в наш лагерь, совместно подтверждая, что… публикация WikiLeaks была проверена на подлинность разными способами, и что она точная", — заявил Ассанж.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.