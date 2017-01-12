США должны дать сильный ответ на "кибератаки РФ" - кандидат на пост главы ЦРУ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России", заявил в четверг кандидат на пост директора ЦРУ Майкл Помпео.

В ходе слушаний в сенатском спецкомитете по разведке сенатор Джон Маккейн поинтересовался, что "можно сделать для сдерживания России, чтобы она не вторгалась в систему выборов и не получала доступ к американским секретным документам".

Помпео, кандидатуру которого предлагает избранный президент Дональд Трамп, признался, что "не готов сейчас дать всесторонний ответ на данный вопрос". "Но я считаю, что эти действия должны получить сильный ответ со стороны США", — сказал он.

По словам Помпео, этот ответ должен заключаться в том числе и в "привлечении к ответственности тех, кто виновен в подобных действиях против США".

Кандидат на пост директора ЦРУ согласился с тем, что у США на данный момент нет политики по обеспечению безопасности в киберпространстве.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Администрация Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Читайте также: Почему Трамп молчит об Украине? Экспертный опрос

Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.