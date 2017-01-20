Ни правительство РФ, ни Путин не стоят за кибератаками в США - Песков

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Ни российское правительство, ни лично президент РФ Владимир Путин не имеют отношения к кибертакам на ресурсы политических организаций США перед президентскими выборами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет никаких действий. Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими атаками. Если они (атаки) на самом деле были", — завил Песков в интервью телеканалу Би-би-си.

"Сотни и тысячи кибератак совершаются против наших цифровых систем в Российской Федерации. Некоторые из них совершаются с территории США, десятки — с территории Германии, десятки — из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой долей вероятности означает, что эти атаки против наших цифровых систем поддерживаются правительствами в Вашингтоне, Лондоне и Берлине?" — сказал пресс-секретарь российского президента.

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Он добавил, что само российское правительство считает, что вышеупомянутые кибертаки не имеют отношения к правительствам зарубежных стран. "Но у нас также есть свидетельства, что некоторые спецслужбы могут стоять за некоторыми очень серьезными атаками на наши банки и наши правительственные сайты", — добавил Песков.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.