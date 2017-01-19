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    Песков: некорректно говорить, что ЛНР и ДНР содержатся за счет РФ

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (195)

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    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Российская Федерация лишь оказывает гуманитарную помощь в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Некорректно говорить о том, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики содержатся за счет России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Прайм.

    Глава ДНР Александр Захарченко (слева) и глава ЛНР Игорь Плотницкий на пресс-конференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нет, это некорректно сказать. Безусловно, оказывается гуманитарная помощь", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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