Особенности национального обмена пленными: кого хотят получить ЛДНР

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

"Россияне" с одесской и луганской пропиской

10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала список из нескольких сотен имен. В нем люди, которые, по ее данным, попали в плен во время конфликта в Донбассе и находятся в местах несвободы по обе стороны линии разграничения. И украинские бойцы в плену ЛНР и ДНР, и участники вооруженных формирований непризнанных республик, задержанные украинскими силовиками.

Савченко, которая сама стала публичной персоной после того, как попала в плен на Луганщине, а затем была осуждена в России за гибель журналистов ВГТРК, считает, что огласка поможет скорейшему освобождению всех пленных. В ее случае это как раз сработало.

Многие украинские патриоты, напротив, находят недопустимой такую прозрачность. Упуская из виду, что "списки Савченко" подчеркивают и то, что они сами считают архиважным: участие в конфликте россиян.

Отдельный список из 102 фамилий озаглавлен "Списки российских военных и россиян, попавших в украинские тюрьмы за преступления против Украины на протяжение 2014-2016 годов". 47 человек из этого списка есть в полутысячном перечне лиц, которых запрашивает ДНР, еще 4 – среди запрашиваемых ЛНР.

В то же время журналисты издания "Новости Донбасса", ссылаясь на открытые источники, утверждают: не все люди из этого списка – граждане России. Среди них есть жители Луганщины, Донетчины, Запорожской области, одесситы… (Хотя наличие россиян в своем списке не отрицают, в частности, в ДНР).

Что на самом деле сказал Кремль?

Савченко надеется по россиянам вести переговоры не с ОРДЛО, а с Российской Федерацией. Она имеет в виду обмен на 44 украинских граждан, которые содержатся, по ее сведениям, в российских тюрьмах по ложным обвинениям.

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По конкретно этим частям списка Россия не высказала позиции. Хотя в целом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публикацию документов прокомментировал в позитивном ключе:

"У меня нет сомнения, что так или иначе это (обнародованные Савченко списки пленных – Ред.) будет анализироваться, безусловно, и, конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений", – сказал Песков.

Его слова, однако, трудно трактовать так, как это сделало большинство украинских СМИ, – что именно в Кремле готовы обсуждать обмен украинских заключенных на пленных россиян из списка Савченко. Песков указал, собственно, на все ту же трехстороннюю контактную группу в Минске.

А "обмен мнениями" по поводу списков уже начался. Пока что в заочном формате.

Республики – за "всех на всех"

Списки Савченко далеки от точности. Но так, увы, бывает на любой войне. Главное, есть то, с чего можно начать. Есть подтвержденные обеими сторонами списки пленных. ЛДНР подтвердили имена 42 украинских военных из запрашиваемого списка (121 человек). Украинская сторона, по сообщению Надежды Савченко, подтверждает около 256 задержанных (из около 800 на обе республики).

"При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон – это 42 на 256", – написала Савченко в комментарии к опубликованным документам.

В самопровозглашенной ДНР уполномоченный по правам человека Дарья Морозова назвала такие условия "неприемлемыми". Ей вторит и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных самопровозглашенной ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева.

"С нашей стороны в вопросе по обмену пленных мы стояли и будем стоять на позиции и обмена "всех на всех". Люди должны получить возможность вернуться домой", – говорит Кобцева.

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Как сообщалось ранее, в непризнанных республиках хотят освобождения не только военных, взятых в плен, но и ряда гражданских лиц-сторонников "Новороссии". На протяжение года от омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой были сообщения о 83 пожилых сторонницах самопровозглашенных республик и 39 мужчинах от 55 до 65 лет, которые находятся в украинских тюрьмах.

"Несогласованные": упрятаны или погибли?

Со своей стороны глава непризнанной ЛНР Игорь Плотницкий напомнил, что перед Новым годом ЛНР отдала двух человек, взамен получила 15. Он считает, что публичность поможет процессу обмена.

"Мы не скрываем тех, кого мы можем вернуть, и тех, кого мы хотим взять. Да, там есть сложности, об этом она тоже заявляла: есть 3 категории людей, есть те, кто находятся в списках пропавших без вести, их еще предстоит отыскать, идентифицировать, и это более длительный процесс", – сказал на пресс-конференции Плотницкий.

Тем временем в СМИ непризнанных республик появляются интервью с освобожденными по обмену сторонниками ЛДНР. Они рассказывают не только о жестоком обращении, но и о том, что Украина скрывала их нахождение в плену.

В частности, Александр Соколов, вернувшийся в ЛНР 29 декабря после 750 дней плена, сообщил, что в течение всего первого года Киев отказывался признать его задержание. В ЛДНР ситуацию с неподтвержденными ныне от украинской стороны пленными, очевидно, считают аналогичной.

С другой стороны, в числе неподтвержденных пленников действительно могут быть погибшие и пропавшие без вести. И тут, как сказал пресс-секретарь президента РФ Песков, только "вопрос договоренности и доверия сторон". Пока что ни с первым, ни со вторым, похоже, не особо складывается.

Насколько основательны подозрения, сказать трудно. На протяжение последнего года правозащитники заявляли о тайных местах несвободы по обе стороны линии разграничения.

Как будут развиваться переговоры об освобождении пленных, мы узнаем 16 января, когда в Минске должны состояться первые переговоры в этом году.