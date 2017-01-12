Обмен пленными Украина-ЛДНР: формулы несогласия и точки нестыковки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Тема обмена пленными между украинской стороной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР вновь стала публичной и активно обсуждаемой в связи с деятельностью Надежды Савченко.

ЛДНР и Савченко "идут по графику"

В самом начале боевых действий и примерно до весны 2015 года вопросом пленных и их освобождением занимались, в основном, волонтеры. Затем это стало прерогативой СБУ, а необходимость освобождения насильно удерживаемых лиц (заложников) зафиксировали в минских соглашениях.

Уже почти 2 года процесс обмена идет с большим скрипом, стороны конфликта обвиняют друг друга в затягивании.

Прорывом, во всяком случае, информационным, стала декабрьская встреча в Минске Надежды Савченко с главами ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Тут же заговорили, что Савченко договорилась об обмене всех пленных, но оказалось, что речь шла не конкретно об обмене, а о потенциальном количестве людей. При этом никакого официального "переговорного" статуса у депутата нет.

После встречи Плотницкий заявлял, что в Минске действительно обсуждался обмен по формуле "всех на всех": "решение этого вопроса, думаю, в ближайшее время будет закреплено на государственном уровне и большинство своих людей мы обратно заберем".

Также глава ЛНР сообщил, что они с Савченко "идут по графику".

"Мы идем согласно графику переговоров (по обмену пленными — Ред.). Иногда я и Александр Владимирович (предводитель “ДНР” Захарченко, — Ред.) и Надежда Викторовна (Савченко — Ред.) опережаем этот график… говорили о том, что если будет необходимость, мы будем встречаться и в Луганске, и в Донецке", – рассказал Плотницкий, добавив, что конкретной даты следующей встречи с Савченко нет.

Формулы обмена

Впрочем, переговоры по обмену с Савченко скептически оценила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе в Минске Ольга Кобцева – заявила, что парламентарий не уполномочена вести переговоры.

"Когда у нас в прошлом году были определенные недоразумения, что было слишком много желающих принять участие в процессе обмена, в сентябре и октябре у нас состоялось заседание группы, на котором был жестко поставлен вопрос и зафиксирован в присутствии представителей СБУ, что единственным человеком, который должен … и который направлен Порошенко на минские переговоры, и именно в его лице заключаются договоренности по обмену пленными – это Медведчук. Все остальное, это домыслы и желания", – сказала Кобцева.

А уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что в ЛНР и ДНР готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "690 на 47".

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР это цифра "494 на 41", и "196 на 6″ — это со стороны ЛНР", — сказала Морозова.

Точки несоприкосновения

Уже после Нового года Савченко опубликовала вызвавшие широкий резонанс списки пленных и пропавших без вести, украинских заключенных в российских тюрьмах, которые вскоре подкорректировали, а также предложила провести первый этап обмена пленными. При нем Украина должна освободить 256 человек из списка ЛНР и ДНР, содержание которых подтвердила. А непризнанные республики в свою очередь должны отпустить 42 человека, удержание которых признали.

Но такую схему раскритиковала Дарья Морозова, заявившая, что "мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех”.

“Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", — сказала Морозова, назвав предложение Савченко неприемлемым.

"Среди удерживаемых Киевом лиц не только граждане "ДНР" и "ЛНР", но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", — отметила омбудсмен ДНР.

А в среду, 12 января, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил в эфире одного из каналов, что Украина готова обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле "228 на 48".

"Мы готовы отдать 228 человек, чтобы забрать 48", – сказал Тандит и отметил, что это "беспрецедентное" положение.

Он также сообщил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от ДНР и ЛНР.

"В этих списках сотни людей", – заявил советник главы СБУ.

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Пока же вопрос обмена пленными остается вопросом политическим и тесно связан с политическим урегулированием конфликта в Донбассе. Люди при этом остаются заложниками больших политических игр.