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    Россия

    Песков: статус Крыма неоспорим

    (обновлено: )30440
    Дмитрий Песков, комментируя заявление Надежды Савченко по Донбассу и Крыму, сообщил, что Москва "не обсуждает статус, положение и будущее российских регионов - это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статус Крыма в составе РФ неоспорим.

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    Во вторник депутат Рады Надежда Савченко сказала, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

    "Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство ДНР и ЛНР, чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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