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Эксперт: политикум и разведка США в шоке от кибервозможностей России

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (258)

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Комментируя кибератаки российских хакеров, политолог-международник Олег Волошин в эфире ГС высказал согласие с мнением Дональда Трампа, что нужно изучать суть раскрытой ими информации.
Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Руководители комитета Сената США по разведке заявили о начале расследования, которое должно определить, действительно ли Россия произвела кибератаки, чтобы повлиять на выборы в США. Комитет планирует опросить старших должностных лиц администраций Дональда Трампа и Барака Обамы. Также комитет может выдавать повестки в суд, чтобы опрашиваемые дали показания.

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Ситуацию и с предполагаемой кибератакой российских хакеров на серверы Демократической партии США, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник Олег Волошин.

"Правильно Трамп сказал, что обсуждают, кто и каким образом информацию достал, а нужно обсуждать суть информации. Если демократы занимались грязными делишками, а благодаря российским хакерам это стало известно, то кто тут больше виноват? Российские хакеры, которые раскрыли, или демократы, которые этим занимались?", — заявил Волошин.

Он также пояснил, почему вокруг ситуацию разгорелся ажиотаж.

"В чем суть вопроса? Американская политическая элита и сообщество разведывательных служб, они — в шоке от того, что россияне вообще вышли на такой уровень кибервозможностей, что способны производить такие операции, вот вокруг чего шум, и это шум не из ничего, это говорит о том, что Россия, которую считали сильной исключительно своим ядерным оружием, сегодня становится сильной в сфере новых технологий", — заявил эксперт.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что США должны продолжить ответные действия в отношении РФ из-за "ее кибератак".

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