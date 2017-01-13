Белый дом: в отношениях с РФ "не США первыми начали кибератаки"

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь уходящей администрации США Джош Эрнест заявил, что США в отношениях с Россией первыми не предпринимали кибератак.

"В целом, относительно действий России в контексте выборов 2016 года (в США) неправильно было бы говорить, что США сделали это (кибератаки) первыми", — заявил Эрнест на брифинге.

Он напомнил, что США располагают "наступательными кибервозможностями, которые гораздо сильнее тех, которые есть у любой другой страны".

Ранее президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден заявляли о том, что США ответят на "вмешательство России в выборы", причем часть мер будет негласная.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.