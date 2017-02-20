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    Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

    (обновлено: )6710
    Согласно данным источника, мужчина вышел из автомобиля и набросился с ножом на женщину, ранив ее в спину. После этого, преступник атаковал мужчину.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во французском городе Монтобан вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщает BFMTV. Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля.

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    Злоумышленник припарковал автомобиль на одной из улиц, вышел из автомобиля и набросился с ножом на женщину, ранив ее в спину ниже лопатки. После этого, преступник атаковал мужчину.

    Сотрудники муниципальной полиции открыли огонь по нападавшему, ранив его дважды. Злоумышленник и пострадавшие прохожие доставлены в больницы.

    По словам представителей местной полиции, речь не идет о террористическом акте. Преступник, вероятнее всего, страдает психическим заболеванием.

    Напомним, в минувшем месяце в Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров.

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