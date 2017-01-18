Путин, Олланд и Меркель отметили обострение обстановки в Донбассе - Кремль

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом выполнение минских договоренностей, были отмечены обострение обстановки в Донбассе и недостаточная результативность работы в контактной группе, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

"Обсуждался ход реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе", — говорится в сообщении.

Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Кроме этого, Путин, Олланд и Меркель условились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки" по Украине. В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.