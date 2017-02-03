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    Олланд призвал не мириться с "давлением" Трампа на Евросоюз

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    Перед неформальным саммитом 27 стран ЕС на Мальте президент Франции Франсуа Олланд заявил, что с заявлениями Дональда Трампа о Европе не нужно мириться.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд призвал не мириться с "давлением" со стороны президента США Дональда Трампа на Евросоюз, передает агентство Франс Пресс.

    Речь Дональда Трампа на молитвенном завтраке. Видео
    Based Patriot/Youtube
    Речь Дональда Трампа на молитвенном завтраке

    "Нельзя мириться с давлением в ряде заявлений президента США о том, какой Европа должна или больше не должна быть", — заявил Олланд перед неформальным саммитом 27 стран ЕС на Мальте.

    В интервью европейским СМИ Трамп ранее выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.

    Ранее Олланд уже заявлял, комментируя высказывания Трампа, что Европа "не нуждается в советах извне". Он подчеркнул, что ЕС всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, "руководствуясь своими интересами и ценностями".

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