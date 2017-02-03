Олланд призвал не мириться с "давлением" Трампа на Евросоюз

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд призвал не мириться с "давлением" со стороны президента США Дональда Трампа на Евросоюз, передает агентство Франс Пресс.

"Нельзя мириться с давлением в ряде заявлений президента США о том, какой Европа должна или больше не должна быть", — заявил Олланд перед неформальным саммитом 27 стран ЕС на Мальте.

В интервью европейским СМИ Трамп ранее выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.

Ранее Олланд уже заявлял, комментируя высказывания Трампа, что Европа "не нуждается в советах извне". Он подчеркнул, что ЕС всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, "руководствуясь своими интересами и ценностями".