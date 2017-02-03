Речь Дональда Трампа на молитвенном завтраке

"Я надеюсь здесь быть еще семь раз", — сказал он, впервые выступая перед собравшимися в должности главы Белого дома.

По традиции, президент США выступает перед участниками Национального молитвенного завтрака.

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Согласно американским законам, глава государства может занимать этот пост в течение двух четырехлетних сроков.

Перевод речи Трампа — "Страна":

Большое спасибо, спасибо.

Большое спасибо, это большая честь быть здесь сегодня утром. И так много религиозных лидеров — очень, очень важные люди для меня — со всей нашей великолепной нации, и так много лидеров со всего земного шара. Сегодня мы продолжаем традицию, начатую президентом Эйзенхауэром почти 64 года назад.

Эта встреча является свидетельством силы веры и является одной из величайших традиций нашего народа. И я надеюсь быть здесь еще семь раз с вами. (президентский Молитвенный завтрак проходит в США 1 раз в год — прим.)

Я очень хочу поблагодарить нашего сопредседателя сенатора Бузмана и сенатора Кунса.

(Сопредседатели нынешнего молитвенного завтрака – сенаторы Джон Бузман из Республиканской партии и Крис Кунс из Демократической).

И все руководство Конгресса; они здесь по всему залу. У нас есть много очень уважаемых гостей. И у нас есть один гость, который был только что приведен к присяге в прошлой ночью, Рекс Тиллерсон, государственный секретарь.

Собираюсь сделать большую работу.

Некоторые люди не любят Рекса, потому что он на самом деле пережил многое вместе с мировыми лидерами. Вы должны понимать, что это хорошая вещь. Это хорошо, а не плохо. Его уважают во всем мире, и я думаю, что он будет одним из наших великих, великих (Государственных — прим.) секретарей.

Мы ценим это.

Спасибо, спасибо, Рекс.

Благодарю также и Сенатского капеллана Барри Блэка, за его трогательные слова.

(Был одним из тогдашних выступавших с трибуны Молитвенного завтрака перед Трампом)

И я не знаю, является ли капеллан назначаемой должностью или нет, назначены ли Вы на эту должность? Я даже не знаю, вы демократ или вы республиканец, но я назначаю вас (капелланом) еще на один год, плевать на всё.

И я думаю, что это даже не мое назначение, это назначение Сената, но мы будем говорить с ними. Ты очень — ты, твой сын здесь. В общем, вам работа гарантирована. ОК?

Спасибо, Барри. Я очень ценю это.

Я также хочу поблагодарить мою большую подругу, Рома. Где Рома, красивая Рома Дауни, голос ангела. У нее такой голос — каждый раз, когда я слышу этот голос; это так прекрасно. Все так красиво в Рома, в том числе ее муж, потому что он особый, особенный друг — Марк Бернетт.

Так правдиво, так правдиво. я сказал агенту мне жаль, единственная неправда — я на самом деле сам позвонил и уволил его, потому что он сказал что мне не стоит это делать, это никогда не сработает, это никогда, никогда не сработает и тебе не стоит это делать. я сказал, послушай. Когда я действительно его уволил это стало шоу номер один, это стало настолько успешным, что он захотел получать комиссию от этого.

Вот тогда я действительно сказал, — но мы имели огромный успех шоу "Ученик" ("The Apprentice" — реалити-шоу, которое в качестве ведущего вел Дональд Трамп — прим.). И когда я баллотировался на пост президента, я должен был покинуть шоу. Вот тогда я точно знал, что я делал. И они наняли большую, большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера, чтобы занять им мое место. И мы знаем, что из этого получилось. (Рейтинги шоу "Ученик" с уходом Трампа начали снижаться — прим.)

Рейтинги рухнули вниз. Это было полной катастрофой и Марк никогда, никогда больше не держал пари против Трампа. И я хочу, чтобы мы просто помолились за Арнольда, если мы можем, ради этих рейтингов. Ладно?

Но у нас была удивительная жизнь вместе последние 14, 15 лет. Он выдающийся мужчина и большое спасибо ему за мое представление. Ценю это. Это большая честь.

Трамп: Я также хочу поблагодарить моего дорогого друга, вице-президента Майка Пенса, который был просто невероятным.

И невероятная жена (Пенса — прим.), Карен.

И каждый раз, когда я был в какой-нибудь маленькой неприятности с чем угодно и когда меня об этом спрашивали, то всегда, в итоге, добавляли: "Но он выбрал (вице-президентом — прим.) Майка Пенса."

"Поэтому он знает, что делает."

И это правда, он был — вы знаете, по шкале от нуля до 10, я оцениваю его на 12, ОК?

Так что я хочу поблагодарить вас, большое спасибо. Я вас очень ценю.

Но самое главное, сегодня я хочу поблагодарить американский народ. Ваша вера и молитвы поддерживали меня и вдохновляли, позволив мне пройти через очень, очень трудные времена. По всей Америке (США), я встречал удивительных людей, чьи слова одобрения и поощрения были постоянным источником силы для меня.

То, что я слышу чаще всего, как я езжу по стране…. четыре слова, которые никогда, никогда не покинут мое сердце, это: "Я молюсь за вас.", — я слышал это так часто, — "я молюсь за вас, господин президент".

Никто не вдохновил меня больше в моих путешествиях, чем семьи военнослужащих Соединенных Штатов. Мужчины и женщины, которые рискуют своими жизнями каждый Божий день ради своей страны и своих соотечественников. Я только что вернулся, вчера, с авиабазы Довер (Dover Air Force), чтобы присоединиться к семье главного старшины (звание — прим.) Уильяма "Райана" Оуенса, Павшего героя Америки, который был возвращен домой.

Очень, очень грустно, но очень, очень красиво, очень, очень красивая история. Его семья была там, невероятная семья, любившая его так сильно. Они были настолько опустошены, они были настолько все опустошены, но церемония была удивительной.

Он умер, защищая наш народ. Он отдал свою жизнь ради защиты нашего народа. Наш долг перед ним и наш долг перед его семьей — вечен.

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя" (Трамп цитирует Евангелие от Иоанна 15:13).

Мы никогда не забудем, мужчин и женщин, которые носят военную форму, поверьте мне.

Спасибо.

Из поколения в поколение, их бдительность сохраняла нашу свободу. Наша свобода завоевывалась их жертвами и наша безопасность была заработана их потом и кровью и слезами. Бог благословил эту землю, чтобы дать нам таких невероятных героев и патриотов. Они очень, очень особенные, и мы будем заботиться о них.

Наши солдаты понимают, что действительно важны не партия или идеология или вероисповедание, но узы преданности, которые связывают нас вместе как единое целое. Америка является нацией верующих.

В городах по всей нашей земле, это ясно видно, что мы легко забываем — так легко мы забываем об том, что качество нашей жизни определяется не нашим материальным достатком, но нашим духовным скарбом.

Я скажу вам, что я и говорил вам, что знаю огромное количество людей с большим материальным успехом, с колоссальным материальным достатком. Многие из этих людей очень, очень несчастны. Просто несчастные люди.

И я знаю много людей без этого, но у них есть большие семьи. Они имеют большую веру; у них нет денег, по крайней мере, не в такой степени. И они счастливы. Именно эти люди, лично для меня, являются действительно успешными, я должен сказать вам.

Трамп: Я был благословлен быть воспитанным в воцерковленной семье. Моя мать и отец учили меня, что кому много дано, от того много и спросится. Я был приведен к присяге на той самой Библии, на которой моя мама учила нас, маленьких детей. Вера живет в моем сердце каждый день.

Люди в этой комнате происходят из многих, многих семей, классов, слоев общества. Вы представляете так много религий и так много точек зрения. Но мы все едины по нашей вере, в нашем Творце и у нас есть твердое знание того, что мы все равны в Его глазах. Мы не просто плоть и кости и кровь, мы люди с душами. Наша республика была образована на основании того, что свобода это не дар от правительства, но дар от Бога.

Это был великий Томас Джефферсон (один из авторов Конституции США — прим.), который спросил: могут свободы нации быть обеспеченными, если мы игнорируем убеждение, что эти свободы являются Божьим даром? Среди этих свобод — право на вероисповедание в соответствии с нашими собственными убеждениями. Именно поэтому я избавлюсь и полностью уничтожу эту поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха. Я сделаю это.

Свобода религии является священным правом, но и это право также сегодня попало под угрозу, как и все вокруг нас. Над миром нависли серьезные, серьезные угрозы с самых разных сторон. И я никогда не видел, чтобы их было так много и они бы проявлялись так явно и открыто, как сегодня.

Мир находится в беде, но мы будем выравнивать его. ОК? Это то, чем я занимаюсь. Я чиню вещи. Мы собираемся починить и его.

Поверьте мне. Когда вы слышите о жестких телефонных переговорах, которые я веду, не беспокойтесь об этом. Просто не беспокойтесь об этом. Они жестки. Мы должны быть жесткими. Пришло время нам собраться и быть немного жесткими люди. Мы предоставляем те или иные преимущества, в ущерб самим себе, но в пользу практически каждой нации в мире. Этого больше не будет. Этого больше не произойдет. Мы видели невообразимое насилие, которое осуществлялось во имя религии. Акты разврата (рН) (неразборчиво) только меньшинства. Ужасы в масштабе, которые не поддаются описанию.

Терроризм представляет собой фундаментальную угрозу для свободы вероисповедания. Он должен быть остановлен, и он будет остановлен. Ради этого нам может быть не очень прекрасно, на некоторое время. Но он будет остановлен. Мы видели…

И, кстати, генерал, как вы знаете, генерал Джеймс "Mad Dog" (Бешеный пес) Мэттис, хотя, наверное, об этом не стоило говорить здесь и сейчас, так вот.

Есть причина, почему его называют "Mad Dog" Мэттис.

Он никогда не проигрывал битв, он всегда побеждал, и всегда побеждает в сражениях быстро.

Он, наш новый министр обороны, будет работать с Рексом (госсекретарем Тиллерсоном). Прямо сейчас он в Южной Корее, потом направится в Японию и некоторые другие места. Я вам скажу, что я познакомился с ним очень хорошо. Он — человек дела.

У нас есть кое-кто, кто по-настоящему работает для нас, и это то, что нам нужно. Итак, вы смотрите. Вы просто смотрите.

Теперь все будет по-другому.

Мы видели, как убийцы из ИГИЛ ожесточали, виктимизировали, убивали и мучили миролюбивых мусульман. Мы видели и угрозы уничтожения в адрес еврейского народа. Мы видели ИГИЛ и геноцид против христиан, которым игиловцы отрезали головы. Такого мы не видели со времен Средневековья. Мы не видели отрезания голов. Теперь они отрезали головы, они держат люди в металлических клетках. Я не видел подобного. Я не видел этого. Никто не видел этого в течение многих лет.

Трамп: Все нации имеют моральное обязательство выступить против такого насилия. Все страны обязаны работать вместе, чтобы противостоять этому злу и противостоять ему решительно, если так нужно.

Поэтому сегодня я хочу со всей ясностью обратиться к американскому народу и сказать, что моя администрация сделает все, что в наших силах, чтобы защищать и защитить свободу вероисповедания в нашей стране. Америка должна навсегда останется толерантным обществом, где уважают всех и где все наши граждане могут чувствовать себя в безопасности.

Мы должны чувствовать себя в безопасности. В последние дни, мы начали принимать необходимые меры для достижения этой цели. Наша страна имеет самую радушную систему иммиграции в мире. Но есть те, которые хотят использовать это радушие, чтобы подорвать те ценности, на которых мы стоим и за которые заплатили такую дорогую цену. Нам нужна безопасность.

Есть те, кто будет стремиться прибыть в нашу страну с целью распространения насилия, или угнетения других людей на основе их веры или их образа жизни, а не закона. Мы не позволим плацдарму нетерпимости распространиться в нашей стране.

Когда смотришь, что происходит по всему миру…. вы видите, что происходит.

Так что в ближайшие дни, мы будем разрабатывать систему, чтобы помочь, чтобы гарантировать принятые в нашей стране ценности полной религиозной и личной свободы. Мы отвергаем любую форму угнетения и дискриминации. Мы хотим, чтобы люди приезжали к нам, но мы также хотим, чтобы люди любили нас и любили наши ценности, а не ненавидели нас и ненавидели наши ценности.

Мы будем безопасной страной, мы будем свободной страной, и мы будем страной, где все граждане могут исповедовать свою религию, не опасаясь враждебности или страха насилия. Америка будет процветать до тех пор, пока будет процветать наша свобода, и, в частности, наша религиозная свобода.

Америка будет иметь успех, до тех пор, пока наши наиболее уязвимые граждане — и у нас есть некоторые, которые настолько уязвимы — будут иметь путь к собственному успеху. И Америка будет процветать до тех пор, пока мы продолжаем иметь веру друг в друга и веру в Бога.

Эта вера в Бога вдохновила мужчин и женщин жертвовать нуждающимся, которые появлялись из-за развязанных войнах за рубежом. Вера в Бога блокировала применение оружие у нас дома, ради обеспечения равных прав для каждого мужчины, женщины и ребенка на нашей земле. Это та вера, которая направила паломников через океаны, первопроходцев через равнины и молодых людей по всей Америке, чтобы следовать к свои мечтам. Они преследуют свои мечты. Мы собираемся вернуть себе наши мечты.

До тех пор пока у нас есть Бог, мы никогда, никогда не будем в одиночестве. Будь ты хоть часовым на посту посреди ночи, или родителем, работающим в ночную смену. Бог всегда даст нам утешение и силы, и комфорт. Нам нужно продолжать нести и хранить эту мысль в себе.

Для нас здесь, в Вашингтоне, мы никогда не должны, когда-либо перестать просить у Бога мудрости, чтобы служить обществу, по своей воле. Вот почему…

Спасибо.

Вот почему президент Эйзенхауэр и сенатор Карлсон обладали мудростью, чтобы собраться вместе 64 года назад, чтобы основать эту поистине великую традицию. Но это еще не все, что они делали вместе. Лемм расскажет вам остальную часть истории.

Уже через год, сенатор Карлсон был среди членов Конгресса, которые, к отправленной на стол президента совместной резолюции, добавили фразу, "под Богом". Эта (резолюция?) была Клятвой верности флагу. Это великая вещь.

Потому что это то, чем мы являемся, и это то, чем мы всегда будем и это то, что наш народ хочет; одна прекрасная нация, под Богом.

Спасибо, да благословит вас Бог, и Бог благословит Америку. Большое спасибо. Спасибо.