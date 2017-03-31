Порошенко сообщил, о чем на следующей неделе поговорит с Меркель и Олландом

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе проведет трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"На следующей неделе состоится трехсторонний телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции", — написал Цеголко в Twitter в четверг.

Позже во время подхода к журналистам на Мальте Порошенко сообщил, что обсудит с Меркель и Олландом активизацию минских процессов.

"Состоялись очень тщательные переговоры с канцлером Германии, мы договорились — в начале следующей недели состоятся телефонные переговоры в трехстороннем формате при участии канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, посвященные активизации процессов в минском формате", — пояснил президент.

Порошенко 29-30 марта находится с рабочим визитом на Мальте. Он уже провел ряд встреч, в частности, с президентами Мальты, Европейского совета, Европарламента, Румынии, Кипра, Европейской народной партии и премьерами Испании, Хорватии и Венгрии. Также он встретился с Меркель.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.