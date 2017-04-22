наверх
22.04.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Канаде выстроилась двухкилометровая очередь французских избирателей - СМИ

    Тема:

    Франция накануне выборов президента (26)

    (обновлено: )105
    Согласно информации, время ожидания перед единственным избирательным участком составляет порядка двух-трех часов, жители расположенных в округе домов угощают ожидающих в очереди горячими напитками.
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Перед единственным избирательным участком в Монреале выстроилась двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде. Об этом сообщает в субботу издание Figaro co ссылкой на очевидцев.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
    В шаге от завоевания Франции: эксперты ФРГ о кандидатах в президенты

    Время ожидания составляет порядка двух-трех часов, и местные жители в знак солидарности угощают французов горячим кофе.

    Граждане Франции, проживающие в Северной Америке, голосуют в субботу в первом туре президентских выборов. Они составляют 14,6% от общего числа французов, проживающих за границей. В метрополии голосование пройдет в воскресенье, 23 апреля.

    Как сообщает Figaro со ссылкой на очевидцев, в Монреале отмечается высокая явка избирателей с момента открытия участка, очередь растянулась на пару километров, простоять в ней можно от двух до трех часов.

    По свидетельствам очевидцев, жители расположенных в округе домов угощают ожидающих в очереди горячими напитками.

    Согласно опросам общественного мнения, до трети избирателей во Франции еще не решили, придут ли они голосовать в воскресенье. В связи с этим наблюдатели опасаются низкой явки.

    Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса компании ODOXA, проведенного после теракта на Елисейских полях, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон сохраняет шансы обойти лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Перелома в суде
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента