В Канаде выстроилась двухкилометровая очередь французских избирателей - СМИ

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Перед единственным избирательным участком в Монреале выстроилась двухкилометровая очередь французских избирателей, проживающих в Канаде. Об этом сообщает в субботу издание Figaro co ссылкой на очевидцев.

Время ожидания составляет порядка двух-трех часов, и местные жители в знак солидарности угощают французов горячим кофе.

Граждане Франции, проживающие в Северной Америке, голосуют в субботу в первом туре президентских выборов. Они составляют 14,6% от общего числа французов, проживающих за границей. В метрополии голосование пройдет в воскресенье, 23 апреля.

Как сообщает Figaro со ссылкой на очевидцев, в Монреале отмечается высокая явка избирателей с момента открытия участка, очередь растянулась на пару километров, простоять в ней можно от двух до трех часов.

По свидетельствам очевидцев, жители расположенных в округе домов угощают ожидающих в очереди горячими напитками.

Согласно опросам общественного мнения, до трети избирателей во Франции еще не решили, придут ли они голосовать в воскресенье. В связи с этим наблюдатели опасаются низкой явки.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса компании ODOXA, проведенного после теракта на Елисейских полях, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон сохраняет шансы обойти лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции.