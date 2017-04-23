Выборы во Франции охраняют 50 тысяч полицейских

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Во Франции в воскресенье усилена безопасность во время первого тура президентских, сообщает Franceinfo.

Отмечается, что мобилизованы около 50 тыс. полицейских и 7 тыс. солдат.

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Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль призвал всех сотрудников избирательных пунктов иметь при себе номер телефона для вызова сотрудников служб безопасности.

Стражи порядка будут работать на 67 тыс. избирательных участков по всей стране.

Ранее сообщалось, что во Франции уже открылись участки для голосования на выборах президента.