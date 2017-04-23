В Бельгии на участках по выборам президента Франции усилена безопасность

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Бельгии на 11 участках голосования по выборам президента Франции были усилены меры безопасности, сообщила радиостанция Contact.

По данным европейского статистического агентства Евростат, в Бельгии, по состоянию на 1 января 2016 года, проживали около 160 тысяч граждан Франции.

Ранее сообщалось, что во Франции уже открылись участки для голосования на выборах президента.

Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.