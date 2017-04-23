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    В мире

    В Бельгии на участках по выборам президента Франции усилена безопасность

    Тема:

    Выборы президента Франции (35)

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    По данным европейского статистического агентства Евростат, в Бельгии, по состоянию на 1 января 2016 года, проживали около 160 тысяч граждан Франции.
    Повышенные меры безопасности в Брюсселе
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Бельгии на 11 участках голосования по выборам президента Франции были усилены меры безопасности, сообщила радиостанция Contact.

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    По данным европейского статистического агентства Евростат, в Бельгии, по состоянию на 1 января 2016 года, проживали около 160 тысяч граждан Франции.

    Ранее сообщалось, что во Франции уже открылись участки для голосования на выборах президента.

    Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.

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