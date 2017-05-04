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    В мире

    Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Россией

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    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения (123)

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    По словам кандидата в президенты Франции, основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона, после избрания президентом он продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту и сирийскому кризису.
    Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в ходе теледебатов
    @Le_Figaro

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон заявил, что в случае избрания главой государства будет продолжать диалог с РФ по ряду вопросов.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Что касается (президента РФ Владимира) Путина, он находится за столом переговоров по ряду вопросов: украинскому конфликту, который необходимо урегулировать, следуя (минскому) процессу. Сирийскому кризису, по которому нужно разговаривать", — сказал Макрон в ходе теледебатов, которые проходят за четыре дня до выборов.

    При этом он добавил, что не поддастся "диктату" российского президента, назвав это своим отличием от Ле Пен.

    "Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог, но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности", — отметил кандидат в президенты Франции.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

    Согласно данным опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

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