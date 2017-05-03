Встреча Меркель и Путина. Порошенко придадут импульс

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая провели в Сочи переговоры, на которых обсудили ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация в Украине. Лидеры России и Германии условились, что работа в "нормандском формате" будет продолжена после выборов во Франции. Ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию в Украине. При этом Москва и Берлин выступают за неукоснительное выполнение минских соглашений.

Говоря о минских соглашениях, Меркель отметила, что Германия "будет прилагать все усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности". По словам канцлера ФРГ, она недовольна нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины. Также канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей госгранице на Донбассе. Меркель также напомнила, что снятие санкций с России возможно только после выполнения РФ минских договоренностей.

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Принуждение к миру

"Меркель на встрече с Путиным максимально честно признала, что "её цель достичь той точки в реализации Минских соглашений, когда Евросоюз сможет снять санкции с России". Здесь важен акцент на том, что цель, а что — средство. Не думаю, что канцлер оговорилась. У неё на носу выборы. Значит, и Киев принуждать к миру будут все последовательней", — написал на своей странице в Facebook эксперт-международник Олег Волошин.

"На пресс-конференции Меркель в очередной раз заявила: санкции с России снимут только после выполнения "Минска", что, по сути, совпадает с позицией Кремля. При этом я бы отметил слова Меркель от ответственности президента Украины за выполнение минских соглашений. Намек более чем красноречивый", — считает политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

"Во время встречи Меркель и Путина прорывов ни по Сирии, ни по Донбассу не произошло. Но кроме дежурного "Нет альтернативы Минску" Меркель обронила еще и фразу "с имплементацией проблема, не с соглашением как таковым". Интересно, а самой проблеме уже перевели это высказывание или еще нет?" - пошутила, намекая на президента Украины, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Рычагов не нашли

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко. При этом Песков уточнил, что четкого понимания, как придать импульс реализации минских договоренностей, пока нет.