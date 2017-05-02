Затишье в АТО связано со встречей Маркель и Путина - спецкор

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Жители Донбасса полагают, что уменьшение числа обстрелов связано со встречей президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"По ощущению местных жителей, и той информации, которая поступает из неподконтрольных городов, действительно, стали стрелять меньше. И связывают это в первую очередь с праздниками, хотя была боязнь определенных провокаций. А также, как ни странно, с теми переговорами, которые сегодня проходят в Сочи. Говорят, что встреча Меркель и Путина связана с затишьем на нашей территории", — сообщил спецкор.

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Встреча Меркель и Путина состоялась во вторник в Сочи. Президент РФ и канцлер Германии констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.