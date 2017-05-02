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    Затишье в АТО связано со встречей Маркель и Путина - спецкор

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (272)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков заявил, что обстрелов в зоне АТО стало меньше, и местные жители связывают это не только с праздниками, но и с переговорами Меркель и Путина.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Жители Донбасса полагают, что уменьшение числа обстрелов связано со встречей президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Видео
    RT на русском/Youtube
    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи

    "По ощущению местных жителей, и той информации, которая поступает из неподконтрольных городов, действительно, стали стрелять меньше. И связывают это в первую очередь с праздниками, хотя была боязнь определенных провокаций. А также, как ни странно, с теми переговорами, которые сегодня проходят в Сочи. Говорят, что встреча Меркель и Путина связана с затишьем на нашей территории", — сообщил спецкор.

    Смотрите также: Встреча в Сочи. Меркель приехала в резиденцию Путина

    Встреча Меркель и Путина состоялась во вторник в Сочи. Президент РФ и канцлер Германии констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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