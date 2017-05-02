Путин о годовщине трагедии в Одессе: виновные до сих пор не наказаны

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновные в гибели людей, погибших в Одессе три года назад, до сих пор не наказаны.

"Как вы помните, ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия — украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", — сказал Путин во вторник по итогам российско-германских переговоров.

Смотрите также: Встреча в Сочи. Меркель приехала в резиденцию Путина

С российской стороны в переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Читайте также: Болезненные воспоминания. Рассказ выжившего 2 мая 2014 года в Одессе

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.