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    Путин призвал Меркель повлиять на Порошенко для реализации "Минска"

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Ангела Меркель констатировали пробуксовку в плане реализации минских договоренностей.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Видео
    RT на русском/Youtube
    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи

    "Немалое внимание было уделено украинскому сюжету. Констатировали пробуксовку в плане реализации минских договоренностей. Президент еще раз изложил канцлеру свое видение причин той ситуации, где находится процесс урегулирования. И в целом можно сказать, что оба сошлись на том, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует, и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной", — сказал Песков журналистам по итогам встречи Меркель и Путина в Сочи.

    Он добавил, что четкого понимания, как придать импульс реализации минских договоренностей, пока нет.

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    "Четкого понимания нет. И, конечно, Владимир Путин призвал канцлера использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины, с тем чтобы подвигнуть на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, каким должен быть импульс.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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