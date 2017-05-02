Путин призвал Меркель повлиять на Порошенко для реализации "Минска"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей по Украине, российский лидер призвал канцлера ФРГ использовать влияние на президента Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Немалое внимание было уделено украинскому сюжету. Констатировали пробуксовку в плане реализации минских договоренностей. Президент еще раз изложил канцлеру свое видение причин той ситуации, где находится процесс урегулирования. И в целом можно сказать, что оба сошлись на том, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует, и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной", — сказал Песков журналистам по итогам встречи Меркель и Путина в Сочи.

Он добавил, что четкого понимания, как придать импульс реализации минских договоренностей, пока нет.

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"Четкого понимания нет. И, конечно, Владимир Путин призвал канцлера использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины, с тем чтобы подвигнуть на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, каким должен быть импульс.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.