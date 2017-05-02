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    Предприятия в Донбассе никто не отбирал - Путин

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (267)

    (обновлено: )531112
    Заявление российского президента было сделано по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам Владимира Путина, в ДНР и ЛНР временно введено внешнее управление.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия в Донбассе никто ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление в качестве ответа на действия Киева по блокаде региона.

    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Видео
    RT на русском/Youtube
    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи

    "Никто эти предприятия не изымал у законных собственников, но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности, я хочу это подчеркнуть, получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как ввести временное управление",- сказал Путин журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Как сказал российский лидер, "там никто ни у кого ничего не отбирал". Предприятия были лишены возможности получать прибыль от своей хозяйственной деятельности, поскольку Киев прекратил финансовые отношения с этой территорией, отметил Путин.

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    "На этих территориях ничего не оставалось людям делать, как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе, российского рубля, но имея в виду особые хозяйственные связи, он, конечно, доминирует", — сказал он.

    Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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