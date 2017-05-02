Предприятия в Донбассе никто не отбирал - Путин

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия в Донбассе никто ни у кого не отбирал, там временно введено внешнее управление в качестве ответа на действия Киева по блокаде региона.

"Никто эти предприятия не изымал у законных собственников, но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности, я хочу это подчеркнуть, получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как ввести временное управление",- сказал Путин журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сказал российский лидер, "там никто ни у кого ничего не отбирал". Предприятия были лишены возможности получать прибыль от своей хозяйственной деятельности, поскольку Киев прекратил финансовые отношения с этой территорией, отметил Путин.

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"На этих территориях ничего не оставалось людям делать, как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе, российского рубля, но имея в виду особые хозяйственные связи, он, конечно, доминирует", — сказал он.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.