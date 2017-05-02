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    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Прямая трансляция

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    Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель подготовку к саммиту G20, Сирию и Украину.
    RT на русском/Youtube

    "Мы обсудили международные проблемы, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине", — сказал Путин, добавив, что в ходе встречи также обсуждалась подготовка к саммиту G20.

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    По словам Путина, вопросы подготовки к саммиту также будут обсуждены на рабочем завтраке после общения с прессой.

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    Путин также отметил, что Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах взаимной выгоды, уважения и равноправия.

    В свою очередь Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

    "Я хотела бы, чтобы мы добились того, что мы сможем снять санкции при выполнении минских договоренностей", — сказала немецкий лидер.

    С российской стороны в переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.

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