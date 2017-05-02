Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Прямая трансляция

"Мы обсудили международные проблемы, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине", — сказал Путин, добавив, что в ходе встречи также обсуждалась подготовка к саммиту G20.

По словам Путина, вопросы подготовки к саммиту также будут обсуждены на рабочем завтраке после общения с прессой.

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Путин также отметил, что Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах взаимной выгоды, уважения и равноправия.

В свою очередь Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

"Я хотела бы, чтобы мы добились того, что мы сможем снять санкции при выполнении минских договоренностей", — сказала немецкий лидер.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.