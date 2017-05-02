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    Фотоленты

    Встреча в Сочи. Меркель приехала в резиденцию Путина

    (обновлено: )17940
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в Сочи
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в Сочи
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    2 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи.

    Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры, на которых планируется обсудить ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

    Переговоры проходят в госрезиденции российского лидера.

    Читайте также: Чего ждать от встречи Меркель и Путина: прогнозы экспертов

    С российской стороны в них принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.

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