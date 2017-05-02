Киев упустил шанс реализовать минские договоренности - Путин

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин считает, что нынешние киевские власти упустили шанс реализации минских договоренностей по Украине, тем не менее, нужно продолжать прилагать усилия для выполнения данных соглашений.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, можно сказать, шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности. Сегодня они стали меньше, уже. Возможности у верхнего политического эшелона власти (в Киеве) стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации. Но, тем не менее, нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", именно в рамках действующих соглашений", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

При этом Меркель, комментируя "нормандский формат" отметила, что у Москвы и Запада остаются разные взгляды касательно причин украинского конфликта. "Мы считаем, что украинское правительство пришло к власти демократическим путем, и перед президентом (Петром Порошенко – Ред.) сейчас ответственность выполнить минские соглашения", — пояснила она.

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"Конечно, мы не до конца довольны тем, как идет процесс выполнения (минских соглашений – Ред.), но мы все-таки находимся в процессе, который предотвращает ухудшение ситуации", — заявила немецкий канцлер на совместной пресс-конференции с российским лидером.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.