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    Путин заявил о пользе от отказа закупок газотурбинных двигателей в Украине

    (обновлено: )16531
    По словам российского президента, с декабря 2014 года и по сегодняшний день в РФ "создана, фактически, новая научная отрасль и новая отрасль производства".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Производство корабельных газотурбинных двигателей для российского флота на НПО "Сатурн" позволит отказаться от закупок этого оборудования из Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

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    По его словам, в РФ, фактически, создана новая научная отрасль

    "Здесь с 2014 года проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей. Это позволит нам самим производить и обслуживать такие двигатели. Вы знаете, что до 2014 года мы такие двигатели закупали в Украине. К сожалению, не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла", — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которая проходит в НПО "Сатурн".

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    Он также заявил, что импортозамещение стало вынужденной мерой, но пошло на пользу военной промышленности РФ с технологической точки зрения. "За это время с декабря 2014 года и по сегодняшний день нами создана, фактически, новая научная отрасль и новая отрасль производства", — сказал Путин.

    "Такой компетенции раньше в России не было. Приятно отметить, что работа выполнена фактически, досрочно. Мы предполагали, что перенесем график вправо по строительству соответствующих военных кораблей года на два, но получится, что чуть поменьше – года на полтора сдвижка", — сказал российский президент.

    Он отметил, что решение развивать соответствующие отрасли у себя было верным.

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    "Поскольку мы получили не только новую компетенцию, но и технику – более современную, по сравнению с той, что мы брали раньше. Ее КПД выше на 10-15% и ресурс больше", — сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с частными предприятиями. 

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