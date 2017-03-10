"Укроборонпром" предложил Польше сотрудничество

"Укроборонпром"

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Госконцерн "Укроборонпром" предложил министерству обороны и предприятиям оборонной промышленности Польши сотрудничать для создания новых образцов военной техники в сфере противовоздушной обороны и бронетехники, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Ранее пресс-служба "Укроборонпром" сообщала, что концерн договорился с польским производителем боевой амуниции LUBAWA S.A. о создании совместного производства.

"Укроборонпром" предложил ОПК Польши объединиться в новых проектах", — говорится в сообщении.

Концерн работает над внедрением стандартов НАТО и ведет новые разработки в соответствии с международными нормами.

"Польская оборонная промышленность является одним из стратегических партнеров" Укроборонпрома", мы уже имеем опыт эффективного сотрудничества и стремимся его расширить… Польша является страной-членом НАТО — поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с НАТО", — цитирует пресс-служба слова гендиректора концерна Романа Романова.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе мини-бронетранспортера "Фантом".