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    Общество

    "Укроборонпром" предложил Польше сотрудничество

    (обновлено: )2702
    Гендиректор концерна Роман Романов подчеркнул, что Польша является страной-членом НАТО, поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с Альянсом.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Госконцерн "Укроборонпром" предложил министерству обороны и предприятиям оборонной промышленности Польши сотрудничать для создания новых образцов военной техники в сфере противовоздушной обороны и бронетехники, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

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    Ранее пресс-служба "Укроборонпром" сообщала, что концерн договорился с польским производителем боевой амуниции LUBAWA S.A. о создании совместного производства.

    "Укроборонпром" предложил ОПК Польши объединиться в новых проектах", — говорится в сообщении.

    Концерн работает над внедрением стандартов НАТО и ведет новые разработки в соответствии с международными нормами.

    "Польская оборонная промышленность является одним из стратегических партнеров" Укроборонпрома", мы уже имеем опыт эффективного сотрудничества и стремимся его расширить… Польша является страной-членом НАТО — поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с НАТО", — цитирует пресс-служба слова гендиректора концерна Романа Романова.

    Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе мини-бронетранспортера "Фантом".

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