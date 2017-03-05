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    "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотников

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    По словам заместителя генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимира Коробова, военная техника 21 века может полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов.
    Испытания беспилотного бронетранспортера Фантом. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе мини-бронетранспортера "Фантом", сообщает в субботу пресс-служба концерна со ссылкой на заместителя генерального директора по авиастроению и производству Владимира Коробова.

    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР Фантом. Видео
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    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР "Фантом"

    "Военная техника 21 века может полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов. Использование беспилотной техники должно стать приоритетом вооруженных сил. Именно поэтому мы разрабатываем такую ​​технику в Украине и налаживаем ее производство", — цитирует пресс-служба Коробова.

    По его словам, разработанный и уже представленный на международных выставках "Фантом" удачно проходит испытания, а концерн готов начать его серийное производство для украинской армии в случае соответствующего заказа.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что состоялись испытания беспилотного многофункционального мини-бронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен концерном "Укроборонпром".

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