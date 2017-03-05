"Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотников

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе мини-бронетранспортера "Фантом", сообщает в субботу пресс-служба концерна со ссылкой на заместителя генерального директора по авиастроению и производству Владимира Коробова.

"Военная техника 21 века может полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов. Использование беспилотной техники должно стать приоритетом вооруженных сил. Именно поэтому мы разрабатываем такую ​​технику в Украине и налаживаем ее производство", — цитирует пресс-служба Коробова.

По его словам, разработанный и уже представленный на международных выставках "Фантом" удачно проходит испытания, а концерн готов начать его серийное производство для украинской армии в случае соответствующего заказа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что состоялись испытания беспилотного многофункционального мини-бронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен концерном "Укроборонпром".