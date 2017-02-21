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    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР "Фантом"

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    Компания "Спецтехноэкспорт" представила новую модификацию беспилотного минибронетранспортера "Фантом" на выставке IDEX-2017 в ОАЭ, сообщает пресс-служба компании.
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    Первая модификация "Фантома" была представлена летом 2016 года. Новый БТР способен транспортировать боекомплекты, эвакуировать раненых с поля боя и выполнять боевые задачи.

    В "Фантом" добавили противотанковый ракетный комплекс "Барьер", с которым он способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров.

    Кроме этого, Фантом укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений.

    Смотрите также: Испытания беспилотного бронетранспортера "Фантом"

    Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. 

    Связь между центром управления и "Фантомом" обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

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