Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР "Фантом"

Первая модификация "Фантома" была представлена летом 2016 года. Новый БТР способен транспортировать боекомплекты, эвакуировать раненых с поля боя и выполнять боевые задачи.

В "Фантом" добавили противотанковый ракетный комплекс "Барьер", с которым он способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров.

Кроме этого, Фантом укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений.

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Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке.

Связь между центром управления и "Фантомом" обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.