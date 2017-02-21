"Укроборонпром" подписал новые экспортные договоры

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" подписал ряд новых экспортных договоров и заключил меморандумы о сотрудничестве в первый день работы масштабной военной выставки IDEX-2017, сообщила во вторник пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" подписал новые экспортные договоренности на IDEX-2017… Разработанные в рекордные сроки беспилотные аппараты получили высокую оценку международного сообщества и вызвали интерес к их покупке", — говорится в сообщении.

По данным концерна, большинство новых договоренностей заключено в области бронетанковой и оптико-электронной техники.

"Экспортные договоренности — это валютные финансовые поступления в бюджет страны. Это инвестиция в развитие всего государства и, прежде всего, в его оборонно-промышленный комплекс", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко.

Госконцерн "Укроборонпром" участвует в одной из главных выставок оружия в мире — IDEX (International Defence Exhibition), которая проходит раз в два года в Объединенных Арабских Эмиратах. В этом году она началась 19 февраля и продлится пять дней.