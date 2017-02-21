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    Экономика

    "Укроборонпром" подписал новые экспортные договоры

    (обновлено: )12402
    В "Укроборонпроме" сообщили, что большинство новых договоренностей, достигнутых на военной выставке IDEX-2017, заключены в области бронетанковой и оптико-электронной техники.
    Выставка военной техники от Укроборонпрома в Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" подписал ряд новых экспортных договоров и заключил меморандумы о сотрудничестве в первый день работы масштабной военной выставки IDEX-2017, сообщила во вторник пресс-служба концерна.

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    "Укроборонпром" подписал новые экспортные договоренности на IDEX-2017… Разработанные в рекордные сроки беспилотные аппараты получили высокую оценку международного сообщества и вызвали интерес к их покупке", — говорится в сообщении.

    По данным концерна, большинство новых договоренностей заключено в области бронетанковой и оптико-электронной техники.

    "Экспортные договоренности — это валютные финансовые поступления в бюджет страны. Это инвестиция в развитие всего государства и, прежде всего, в его оборонно-промышленный комплекс", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко.

    Госконцерн "Укроборонпром" участвует в одной из главных выставок оружия в мире — IDEX (International Defence Exhibition), которая проходит раз в два года в Объединенных Арабских Эмиратах. В этом году она началась 19 февраля и продлится пять дней.

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