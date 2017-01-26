ВСУ не получают новое вооружение из-за недофинансирования - "Укроборонпром"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что военные не получают современное тяжелое вооружение из-за недофинансирования со стороны государства.

"Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода", — сообщили в четверг в пресс-службе концерна.

В "Укроборонпроме" заявили, что возможности предприятия в несколько раз превышают возможности госбюджета Украины, в частности, государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренного программой развития оборонно-промышленного комплекса страны.

"Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки — это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки. Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как (бронетранспортер) "Дозор", (дистанционно управляемый минибронетранспортер) "Фантом", (беспилотник) "Горлица". Даже проект по производству М-16 на Украине — это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших сотрудников ", — отметили в концерне.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.