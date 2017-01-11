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По любому контракту "Укроборонпрома" можно открывать уголовное дело – Жданов

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Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в "Укроборонпроме" нужно расследовать вопросы ценовой политики.
Олег Жданов
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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Подозрения чиновникам из "Укроборонпрома" в январе может предъявить Национальное антикоррупционное бюро. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

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По его словам, антикоррупционное ведомство расследует уголовные дела против чиновников госконцерна "Укроборонпром". Правда, против скольки чиновников и по каким злоупотреблениям, господин Сытник не уточнил.

Насколько оправданы расследования против чиновников "Укроборонпрома" рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

""Укроборонпром" — такая организация, где по любому контракту можно открывать уголовное дело сразу же и начинать расследование по сравнению ценовой политики рыночной цены и цены фактической продажи того или иного вида военно-технического имущества или вооружения. Дело в том, что наши все органы, начиная вот и антикоррупционной прокуратуры, и НАБУ, и МВД, и СБУ – все работают в режиме накопления информации", — отметил эксперт.

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