наверх
21.01.201706:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Комитет Рады по нацбезопасности проверит предприятия "Укроборонпрома"

    (обновлено: )5510
    Как заявил член комитета Иван Винник, начиная со следующей недели, нардепы планируют в течение двух недель объехать все те предприятия "Укроборонпрома", "которые сейчас получают государственные гарантии".
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Члены парламентского комитета по национальной безопасности и обороне проверят целевое использование средств предприятиями "Укроборонпрома", получившими госсгарантии, сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

    Выставка военной техники от Укроборонпрома в Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кому нужны прокурорские "колядки" на предприятиях "Укроборонпрома"

    "Члены нашего комитета, начиная со следующей недели, планируют в течение двух недель объехать все те предприятия "Укроборонпрома", которые сейчас получают государственные гарантии, получивших кредиты под производство, ремонт техники и вооружения для Министерства обороны, и проверить, как эти деньги будут использоваться. Если есть факты, мы будем реагировать", — сказал Винник в эфире "112 Украина". 

    Читайте также: Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

    Ранее сообщалось, что ГК "Укроборонпром" за девять месяцев 2016 года передал силовым структурам 6209 единиц вооружения и военной техники, сообщается на официальном сайте ведомства.

    В то же время многие эксперты заявляют о коррупционной составляющей в контрактах "Укроборонпрома". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Оплата коммунальных платежей
    Экономика Украины. Падение гривны