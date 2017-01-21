Комитет Рады по нацбезопасности проверит предприятия "Укроборонпрома"

"Укроборонпром"

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Члены парламентского комитета по национальной безопасности и обороне проверят целевое использование средств предприятиями "Укроборонпрома", получившими госсгарантии, сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

"Члены нашего комитета, начиная со следующей недели, планируют в течение двух недель объехать все те предприятия "Укроборонпрома", которые сейчас получают государственные гарантии, получивших кредиты под производство, ремонт техники и вооружения для Министерства обороны, и проверить, как эти деньги будут использоваться. Если есть факты, мы будем реагировать", — сказал Винник в эфире "112 Украина".

Читайте также: Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

Ранее сообщалось, что ГК "Укроборонпром" за девять месяцев 2016 года передал силовым структурам 6209 единиц вооружения и военной техники, сообщается на официальном сайте ведомства.

В то же время многие эксперты заявляют о коррупционной составляющей в контрактах "Укроборонпрома".