"Укроборонпром" готов производить американскую винтовку M16

"Укроборонпром"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с американской компанией Aeroscraft намерен производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине, первым проектом станет автоматическая винтовка M16, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящая в состав ГК "Укроборонпром", совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине, первым проектом станет М16. Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями", — говорится в сообщении.

Aeroscraft специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.

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Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина тратит на программу вооружения в 23 раза меньше, чем РФ.