Кому нужны прокурорские "колядки" на предприятиях "Укроборонпрома"

Диана Михайлова, независимый военный эксперт для РИА Новости Украина

Приближающиеся новогодние праздники и Рождество вызвали активизацию деятельности прокуратуры, что дало повод некоторым утверждать о начале своеобразного "колядования" правоохранительной структуры.

Самыми громкими стали обвинения в адрес ПАО "Мотор Сич". 14 декабря Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины сообщило, что чиновники из Минобороны закупили непригодные для использования вертолеты, 6 лет назад проданные ПАО "Мотор Сич" как избыточное военное имущество МОУ.

В соответствии с государственным контрактом, заключенным между Публичным акционерным обществом "Мотор Сич" и Министерством обороны Украины, для Вооруженных сил Украины закуплены вертолеты, которые оказались не пригодными к использованию в военных целях и по своему техническому состоянию и оборудованию вообще не могут выполнять задачи по назначению. При этом должностными лицами воинской части (по-видимому, А1604 — 11-ая бригада армейской авиации, аэр. Чернобаевка) указанные вертолеты Ми-8МСБ-В приняты к эксплуатации. Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что эти самые вертолеты уже были реализованы Министерством обороны Украины данному предприятию в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию. Указанными действиями "ловких дельцов" государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 млн. грн., а военным чиновникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Затем из решения Печерского суда Киева по делу №757/39048/16-к, которым было удовлетворено ходатайство Главного следственного управления национальной полиции Украины о получении временного доступа к вещам и документации столичного ООО "Компания "Престиж-Плюс", стало известно, что полиция расследует уклонение от налогов запорожского ПАО "Мотор-Сич", принадлежащего бывшему регионалу, Вячеславу Богуслаеву, который в нынешнем созыве Верховной Рады вошел в депутатскую группу "Воля народа". По данным следствия, указанная фирма работала как конвертационный центр и в 2013-2016 гг. занималась обналичиванием денег, которые выводились из-под налогообложения. Для операций использовались банки "Портал", "Глобус" и Евробанк. По данным Нацполиции, всего через данный конвертцентр было обналичено свыше 500 млн. грн.Среди клиентов данного конвертцентра следственной группой указывается и ПАО "Мотор Сич", бизнес владельца которой — Вячеслава Богуслаева — попал в поле зрения силовиков.

Затем наступила очередь ПАО "АвтоКрАЗ". Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона был выявлен факт поставки неисправной военной техники почти 3,5 млн. грн., которая предназначена для эксплуатации в зоне проведения антитеррористической операции. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Установлено, что в апреле 2015 года между Министерством обороны Украины и ПАО "АвтоКрАЗ" заключен договор на поставку военной техники, в частности автомобилей повышенной проходимости КрАЗ-63221-02, автомобилей-тягачей седельного типа повышенной проходимости КрАЗ-64446-02 с полуприцепами ВАРЗ-НПВ-6009.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины "при приеме вышеуказанной техники, военное представительство Минобороны Украины должным образом не проверило ее качество и приняло товар в неисправном состоянии. В связи с чем военная часть не имела возможности использовать поставленные автомобили по назначению".

Целый поток разоблачений, появившихся на прошлой неделе, относился к предприятиям, входящим в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Военной прокуратурой Центрального региона Украины по результатам осуществления функций органов на объектах оборонно-промышленного комплекса в Хозяйственный суд города Киева подан иск в интересах Министерства обороны Украины о взыскании с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" средств предоплаты, которые превышают фактические расходы по договору на изготовление и поставку бронетехники на сумму 6,5 млн. грн. Установлено, что в 2015 году Минобороны Украины заключило с "Львовским бронетанковым заводом" государственный контракт по оборонному заказу на изготовление и поставку бронетехники. Во исполнение условий договора, оборонное ведомство осуществило оплату аванса на сумму более 30 млн. грн.

Как потом выяснилось, сумма уплаченного аванса превышает затраты на изготовление и поставку заказ на сумму 6,5 млн. грн. Впрочем, "Львовский бронетанковый завод" так и не вернул переплаченную сумму, в связи с чем, военная прокуратура региона подала иск о возвращении этой суммы в государственный бюджет.

Ранее решением хозяйственного суда Львовской области от 30.11.2015 г. взыскано с Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в пользу Министерства обороны Украины 2,585 млн. грн. за нарушение сроков исполнения обязательств по договору от 08.12. 2014. № 294/14/105 на ремонт 31 БМП-1. Стоимость ремонта 1 БМП-1 составила 1,343 млн. грн. При этом производство по делу в части обязательства ГП "Львовский бронетанковый завод" выполнить работы по договору от 08.12.2014 г. № 294/14/105 и взыскании с ГП "Львовский бронетанковый завод" невозвращенной предоплаты в размере 41,6 млн. грн. прекращено.

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Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Как выяснилось, государственное предприятие "Судостроительный завод имени 61 коммунара", выполняя договора по ремонту и техническому обслуживанию судов и кораблей Военно-иорских сил Вооруженных сил Украины, в частности, фрегата "Гетман Сагайдачный", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватово", использовало металлопродукцию со склада предприятия, документально оформив ее как приобретенную в двух обществ с ограниченной ответственностью в результате тендерных торгов. Следствием этой "сделки" стало безосновательное перечисление на счета указанных коммерческих обществ денежных средств на общую сумму 1,3 млн. грн.

В числе "проштрафившихся" предприятий прозвучали названия и других предприятий "Укроборонпрома": Львовского государственного авиаремонтного завода, 410-го завода ГА, Луцкого завода "Мотор", "Зоря-Машпроект" и прочих, показавших многомиллионную выручку по итогам завершающегося года.

Разумеется, можно списать активизацию правоохранительных органов на подготовку к праздникам и сопутствующий ему "сбор средств", которые в настоящее время хлынули из госбюджета в военную сферу, однако, нет дыма без огня…