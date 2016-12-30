"Укроборонпром" передал ВСУ более 6 тыс единиц вооружения и техники

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. ГК "Укроборонпром" за девять месяцев 2016 года передал силовым структурам 6209 единиц вооружения и военной техники, сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, за отчетный период военные получили 1362 единиц новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной, а также 3458 единиц запасного имущества и принадлежностей, узлов и агрегатов.

При этом в "Укроборонпроме" отметили увеличение в 2016 году доли новой военной техники в общем объеме поставок для армии по сравнению с предыдущими военными годами: в 2014 году госконцерн занимался оперативным ремонтом военной техники, в 2015 была проведена переориентация на производство и возросла доля модернизированной техники.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.