Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос столицы"

Национальное антикоррупционное бюро в январе может предъявить подозрения чиновникам из "Укроборонпрома". Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

По словам Сытника, антикоррупционное ведомство расследует уголовные дела против чиновников госконцерна "Укроборонпром". Правда, против скольких чиновников и по каким злоупотреблениям, глава ведомства не уточнил.

Подробнее ситуацию в "Укроборонпроме" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Известно ли вам, по каким злоупотреблениям проводит расследование НАБУ, против каких должностных лиц "Укроборонпрома"?

— "Укроборонпром" — такая организация, где можно по любому контракту открывать уголовное дело сразу же и начинать расследование по сравнению ценовой политики, рыночной цене и цене фактической продажи того или иного вида продажи военно-технического имущества или вооружения.

О коррупции в "Укроборонпроме" говорят и эксперты, и активисты, и депутаты, но ни смены руководства, ни других мер не принято. Могут ли эти расследования НАБУ стать первым шагом для очищения оборонного гиганта от коррупции?

— Дело в том, что наши все органы — антикоррупционная прокуратура, и НАБУ, и МВД, и СБУ — работают в режиме накопления информации. Они фиксируют то, что происходит сейчас. Те же наши коррупционеры, им предъявляют обвинение, арестовывают, потом выпускают в виду того, что развалилось. На самом деле происходит фиксация данной ситуации, а после либо смены руководства страны, либо хотя бы смены парламента это все получит движение и развитие в качестве уголовных дел по коррупционным делам.

То есть это расследование может стать первым шагом для очищения оборонного гиганта от коррупции?

— Конечно. Они сейчас это все фиксируют, документируют и потом по определенной, наверное, команде или при сложившихся обстоятельствах в политическом руководстве страны будет дан ход этим всем уголовным делам, и мы увидим наконец-то громкие расследования, посадки и все остальное. Не за горами уже это время.

Нужен ли такой концерн стране?

— Дело в том, что "Укроборонпром" — это государственная монополия. Еще Карл Маркс говорил, что если вы хотите убить рынок, создайте монополию. Поэтому первое, что необходимо сделать – это расформировать "Укроборонпром" как монополиста на внешнем и внутреннем рынке вооружения, сделать нормальный, свободный, открытый рынок, дать равные права участия в этом рынке как частным компаниям, так и государственным предприятиям, переведя их на тот же хозрасчет, как это когда-то делалось в советское время. Но сам факт, что "Укроборонпром" надо расформировывать – это уже, по-моему, аксиома, которую понял уже самый безграмотный экономист в нашей стране.

Расформирование в ближайшем будущем может произойти?

— Да, конечно же, но это будет зависеть от политической воли. Она может сменится только со сменой президента и его команды.

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В конце ноября 2017 года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов заявлял, что из-за недофинансирования сотрудников некоторых предприятий отправят в вынужденные отпуска. Почему сложилась такая ситуация?

— Такая ситуация сложилась потому, что "Укроборонпром" практически не получил государственных заказов на обеспечение ВСУ. Фактически «Укроборонпрому» достались, будем так говорить, малые крохи, и поэтому большинство предприятий, которые без заказов, остались на государственной дотации. Поэтому вполне возможно, что произошли и задержки по заработной плате, и сокращения сотрудников, в том числе отправка их в отпуск за свой счет. Опять же это говорит о том, что рынок вооружения перенасыщен, на сегодняшний день нам надо разобраться в количестве предприятий и количестве вооружения, которое нам необходимо, что мы закупаем на внутреннем рынке, что мы закупаем на внешнем рынке. "Укроборонпром" своей политикой не дает это сделать. Поэтому, с одной стороны, они захватывают все, что просит Минобороны, с другой стороны, они не могут ничего обеспечить, потому как Министерство в большинстве случаев ремонтирует технику своими силами и ставит ее в строй. И тогда они требуют дотации от государства, для того чтобы хотя бы выплатить зарплаты своим служащим, потому что это госпредприятия.

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