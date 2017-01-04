Общество
RSS

"Укроборонпром" готов поставлять армии 100 беспилотников в год

(обновлено: )35
В "Укроборонпроме" сообщили, что беспилотники комплекса БпАК-МП-1 уже проверены украинскими войсками и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год.
Выставка военной техники от Укроборонпрома в Киева
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" готов поставлять украинской армии 100 беспилотников украинского производства в год, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

Савченко устроила допрос главе Укроборонпрома по сыну Пашинского
канал "112 Украина" в YouTube
Савченко устроила "допрос" главе "Укроборонпрома" по сыну Пашинского

Как отметили в компании, украинские беспилотники комплекса БпАК-МП-1 от киевского предприятии ОАО "Меридиан" имени Королева, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинскими войсками и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год.

"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными национального университета "Киевский политехнический институт". За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать войско более 100 беспилотников в год – именно для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", – сообщил глава предприятия-производителя Вячеслав Проценко, слова которого приводит пресс-служба концерна.

Комплекс БпАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системы и заряжающих устройств. В 2016 году было изготовлено 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотника и сопровождающая техника.

В январе 2016 года "Укроборонпром" передал военным первую партию этих беспилотных комплексов.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула