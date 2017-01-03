"Укроборонпром" готов построить завод боеприпасов в течение 18 месяцев

"Укроборонпром"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Госконцерн "Укроборонпром" готов реализовать проект по строительству нового завода по производству боеприпасов для нужд украинской армии в течение 18 месяцев с момента принятия соответствующего решения правительства и предоставления финансирования, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что советские боеприпасы в Украине на исходе.

"Укроборонпром" готов построить производство боеприпасов различного калибра под нужды армии Украины — соответствующие проекты переданы на рассмотрение в Кабмин. Как только будет принято соответствующее решение и предоставлено финансирование — "Укроборонпром" реализует этот проект за 18 месяцев" — говорится в сообщении компании.

Напомним, "Укроборонпром" за девять месяцев 2016 года передал силовым структурам 6209 единиц вооружения и военной техники.