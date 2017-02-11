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    "Укроборонпром" планирует установку станций слежения в Донбассе

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (713)

    (обновлено: )9101
    Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", руководство предприятия и делегация посольства США обсудили вопросы международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Руководство госконцерна "Укроборонпром" обсудило с послом США в Украине Мари Йованович проект установки станций слежения в зоне военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

    "Руководство концерна и делегация посольства США также коснулись вопросов международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО", — говорится в сообщении.

    Как отметили на предприятии, одна такая станция слежения уже работает под Мариуполем, она обеспечивает круглосуточное радиолокационное и оптико-электронное наблюдение за надводными, воздушными и наземными целями на расстоянии до 40 километров, а также проводит онлайн-анализ и оперативно сообщает об угрозах.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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