"Укроборонпром" планирует установку станций слежения в Донбассе

"Укроборонпром"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Руководство госконцерна "Укроборонпром" обсудило с послом США в Украине Мари Йованович проект установки станций слежения в зоне военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Руководство концерна и делегация посольства США также коснулись вопросов международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО", — говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, одна такая станция слежения уже работает под Мариуполем, она обеспечивает круглосуточное радиолокационное и оптико-электронное наблюдение за надводными, воздушными и наземными целями на расстоянии до 40 километров, а также проводит онлайн-анализ и оперативно сообщает об угрозах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.