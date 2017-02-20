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    Экономика

    Предприятия "Укроборонпрома" не торгуют с Россией с 2014 года

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    В пресс-службе "Укроборонпрома" сообщили, что предприятия государственного концерна строго придерживаются нормативных актов государства и не торгуют с РФ.
    Выставка военной техники от Укроборонпрома в Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", не торгуют с Россией с 2014 года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    Петр Порошенко / Facebook
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    Ранее телеканал "Первый национальный" со ссылкой на расследование журналистов сообщил, что госконцерн "Укроборонпром" через дочерние компании закупает по завышенным ценам российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы.

    В пресс-службе заявили, что предприятие не ведет торговлю с РФ, "как это предусмотрено распоряжением кабмина от 2014 года".

    "Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав "Укроборонпрома", продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства ", — говорится в сообщении.

    В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.

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