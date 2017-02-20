Предприятия "Укроборонпрома" не торгуют с Россией с 2014 года

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", не торгуют с Россией с 2014 года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее телеканал "Первый национальный" со ссылкой на расследование журналистов сообщил, что госконцерн "Укроборонпром" через дочерние компании закупает по завышенным ценам российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы.

В пресс-службе заявили, что предприятие не ведет торговлю с РФ, "как это предусмотрено распоряжением кабмина от 2014 года".

"Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав "Укроборонпрома", продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства ", — говорится в сообщении.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.