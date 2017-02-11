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    Порошенко: "Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных сил Украины. Об этом он написал на странице в соцсети.
    Петр Порошенко / Facebook

    "Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!" — написал Порошенко на странице Facebook.

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    "Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — отметил Порошенко.

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