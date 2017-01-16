Полеты бригады тактической авиации командования "Центр" ВВС Украины

"Основными задачами на проводимую летную смену стала отработка единой методики восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем ​​и ночью в различных метеорологических условиях, а также поддержание достигнутого уровня тренированности и восстановления утраченных навыков по метеоусловиям", — говорится в сообщении Минобороны.

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Летчики совершили 21 вылет. Все задания первой летной смены были выполнены.