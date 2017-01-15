Учебные полеты бомбардировочной авиации ВВС Украины в Хмельницкой области

В бригаде тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины первую, в новом учебном году летную смену, а затем и полетный год, провели командиры, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Командир бригады военный летчик первого класса полковник Николай Коваленко сообщил, что к командирским полетам привлекались все летчики и штурманы от уровня командира звена и выше.

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Дневная летная смена с переходом в ночные полеты проходила в сложных метеорологических условиях. Поэтому командир на предполетных указаниях обратил внимание на соблюдении всеми экипажами учебно-боевых самолетов Л-39, бомбардировщиков Су-24М и бомбардировщиков-разведчиков Су-24МР мер безопасности.

"Кроме офицеров бригады, в полетах участвовал также и летный состав других военных авиационных частей Воздушных Сил. Цель командирских полетов — практическая отработка и совершенствование единой методики выполнения полетов в облаках, за облаками (под шторкой) с заходом на посадку с использованием посадочных систем", — сообщил полковник Николай Коваленко.

Несмотря на сложные метеоусловия полеты прошли удачно. Все наземные службы обеспечения сработали надежно и профессионально. Командиры-летчики поставленной цели достигли, полетные задания выполнили.