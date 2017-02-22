На новое оружие и технику для ВСУ направят 9 млрд грн - Порошенко

"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники предусмотрено выделить около 9 миллиардов гривен. Украина никогда этого не делала", — сказал Порошенко на заседании руководящего состава Вооруженных сил страны.

Ранее Кабмин Украины утвердил государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.

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В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен.